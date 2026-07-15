Jogadores da Argentina comemoram vitória com faixa reivindicando Ilhas Malvinas

Após a vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo, os jogadores da Argentina comemoraram no gramado do Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta, segurando uma faixa com a frase "As Malvinas são argentinas".

A reivindicação de soberania sobre este arquipélago do Atlântico Sul, que desencadeou uma sangrenta guerra com a Inglaterra em 1982, serviu de pano de fundo para a tensa e emocionante partida que a Argentina venceu graças a um gol de Lautaro Martínez nos acréscimos.

Os jogadores argentinos, que buscaram o empate após sofrerem um gol no início do segundo tempo, comemoraram o triunfo em frente às arquibancadas, como tem sido tradição ao longo do torneio.

O reserva Giovani Lo Celso pegou uma faixa com os dizeres 'As Malvinas são argentinas' e, ao lado do zagueiro Lisandro Martínez, comemorou junto com o restante da equipe.

As Malvinas "sempre serão argentinas", disse o meio-campista Leandro Paredes pouco depois, em entrevista ao canal Telefe, quando questionado sobre a comemoração.

"Vou guardar para mim o que realmente penso" sobre a sensação de vencer a Inglaterra, declarou ele. "Mas é uma emoção incrível, por tudo o que isso desperta. Sabemos que é algo único para o nosso país, e espero que as pessoas estejam muito felizes".

Na esfera política, a vice-presidente argentina, Victoria Villarruel, disse antes da partida que jogar "contra os ingleses é sempre algo a mais" e os classificou como "piratas usurpadores".

O jogo em Atlanta ocorreu 40 anos após o famoso confronto das quartas de final da Copa do Mundo de 1986, no qual Diego Maradona marcou os gols conhecidos como 'La Mano de Dios' e 'O Gol do Século', eliminando a Inglaterra com uma vitória por 2 a 1.

Para a Argentina, aquele triunfo foi visto como uma forma de revanche e uma reparação em memória dos compatriotas que morreram lutando contra os ingleses quatro anos antes, durante a Guerra das Malvinas, um conflito que custou a vida de 649 argentinos e 255 britânicos.

Antes da partida desta quarta-feira, o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, pediu que as pessoas não confundissem a rivalidade futebolística entre Argentina e Inglaterra com o conflito armado, que permanece presente na memória e no simbolismo argentinos, inclusive no hino da seleção na Copa do Mundo.

"Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo, Argentina quiero verte bicampeón" ("Pelas Malvinas, por Diego, pela última de Leo, Argentina, quero ver você ser bicampeã"), diz a letra da música 'La cuarta estrella' (A quarta estrela), que os jogadores cantam no vestiário após as vitórias.

A Argentina vai lutar por seu quarto título mundial (e o segundo consecutivo) no próximo domingo (19), em East Rutherford (nos arredores de Nova York) contra a Espanha, que na terça-feira venceu a França por 2 a 0.