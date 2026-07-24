Jogador da Austrália na Copa testa positivo para cocaína após abordagem por velocidade

O meia Cristian Volpato, de 22 anos, que defendeu a seleção da Austrália na Copa do Mundo, se envolveu em um caso policial na madrugada desta sexta-feira, em Sydney. O jogador do Sassuolo foi abordado após ser flagrado dirigindo em alta velocidade e acabou testando positivo para cocaína em um exame preliminar realizado pelas autoridades australianas.

De acordo com a polícia, Volpato conduzia uma BMW a 109 km/h na Anzac Bridge, trecho onde o limite de velocidade é de 60 km/h. Durante a fiscalização, os agentes realizaram um teste de fluido oral, que indicou a presença da droga no organismo do atleta.

O jogador, no entanto, negou ter feito uso de cocaína e contestou o resultado obtido na abordagem. Por esse motivo, uma segunda amostra foi coletada e encaminhada para análise laboratorial, procedimento previsto pela legislação australiana para confirmar ou descartar o resultado inicial.

As autoridades também informaram que essa não foi a primeira infração cometida por Volpato na mesma noite. Cerca de duas horas antes, ele já havia sido parado no mesmo trecho por trafegar entre 86 km/h e 94 km/h, velocidade superior ao permitido. Na ocasião, recebeu uma multa e teve a carteira de habilitação suspensa por seis meses.

Revelado nas categorias de base do Sydney FC e do Western Sydney Wanderers, Volpato se mudou para a Itália em 2020, onde passou pela Roma antes de ser contratado pelo Sassuolo. Apesar de ter representado as seleções de base italianas, recusou convocações da Austrália durante anos por esperar uma oportunidade na equipe principal da Itália.