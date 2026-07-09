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Jogador com passagens por clubes do Interior é baleado na região noroeste do RS; suspeito foi preso

Tcharles, de 26 anos, atuou no Novo Hamburgo, Inter-SM e Aimoré, entre outros; atleta está fora de perigo

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