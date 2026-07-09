Jogador com passagens por clubes do Interior é baleado na região noroeste do RS; suspeito foi preso

Tcharles foi baleado, mas está fora de perigo. Renata Medina / Inter-SM

Um jogador com passagens por clubes do Interior foi baleado após uma confusão em Fortaleza dos Valos, na região Noroeste do Estado. O atacante Tcharles Eduardo Martins Sieg, 26 anos, foi baleado no domingo (6), após um desentendimento em um bar.

Conforme informações da Brigada Militar, ele deu entrada no hospital municipal após ser atingido por disparos de arma de fogo. Acionada, a BM localizou o suspeito, e realizou a prisão. Com ele, foi apreendido um revólver calibre 38.

O jogador foi transferido para Cruz Alta, onde passou por cirurgia. Ele não corre risco de morte. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do caso, tratado como tentativa de homicídio.