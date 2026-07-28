Jodar vence Fils em Washington; Cruz Hewitt conquista 1ª vitória no circuito profissional

A promessa do tênis espanhol Rafael Jodar derrotou o francês Arthur Fils na primeira rodada do torneio ATP 500 de Washington, onde, mais cedo nesta terça-feira (28), o australiano Cruz Hewitt (filho do ex-número 1 do mundo Lleyton Hewitt) conquistou sua primeira vitória no circuito profissional.

Jodar, 24º colocado no ranking da ATP, venceu Fils (22º) por 7-6 (7/5) e 6-3, dando o troco no tenista francês mais bem ranqueado da atualidade.

No único confronto anterior entre eles, Fils havia eliminado Jodar em casa, nas semifinais do torneio ATP 500 de Barcelona, em abril passado.

Nesta terça, o espanhol de 19 anos venceu um primeiro set muito acirrado no tie-break. Depois, sob um calor úmido e sufocante, soube aproveitar as dificuldades físicas enfrentadas por Fils para vencer o segundo set com mais tranquilidade.

Arthur Fils, de 22 anos, solicitou atendimento do fisioterapeuta logo após o início do segundo set devido a dores, aparentemente na coxa esquerda.

"As condições aqui são difíceis", disse Jodar. "É a minha primeira vez competindo neste torneio, mas eu sabia que as condições seriam complicadas, especialmente jogando durante o dia".

Após esse início promissor em sua primeira temporada na América do Norte, Jodar enfrentará nas oitavas de final o japonês Kei Nishikori, que, aos 36 anos, disputa os últimos torneios de sua carreira.

O tenista de Madri busca dar continuidade, nas quadras duras, ao sucesso alcançado durante a temporada de saibro, na qual conquistou seu primeiro título no ATP 250 de Marrakech e, posteriormente, chegou às quartas de final em Roland Garros e nos torneios Masters 1000 de Madri e Roma.

Washington também testemunhou, nesta terça-feira, a ascensão do jovem Cruz Hewitt, que, aos 17 anos, conquistou sua primeira vitória no circuito ATP.

O filho de Lleyton Hewitt, atual número 612 do ranking, surpreendeu o experiente Marcos Giron (85º) com uma vitória por 6-3 e 6-4.

Com 1,85m de altura, acima dos 1,78m do pai, Hewitt fez valer seu sólido saque para vencer a partida sem enfrentar um único break point.

Por uma ironia do destino, o australiano poderá enfrentar seu compatriota Alex De Miñaur - cujo mentor é o próprio Lleyton Hewitt - na próxima rodada.

Para isso, De Miñaur precisa primeiro derrotar o grego Stefanos Tsitsipas.

Lleyton Hewitt, bicampeão de Grand Slam, conquistou sua primeira vitória na ATP aos 16 anos, no torneio de Adelaide de 1998, onde também se sagrou campeão.