João Gomes é anunciado no Aston Villa após desistência do Atlético de Madrid por rusga com Real

O meio-campista João Gomes mudou de endereço na Premier League. Nesta segunda-feira, ele deixou o Wolverhampton oficialmente e teve a sua contratação anunciada pelo Aston Villa. O jogador chega ao novo clube após desistência do Atlético de Madrid por causa de uma rusga com o Real Madrid.

O Atlético já tinha definido os valores da transferência (45 milhões de euros), salários e tempo de contrato de João Gomes. No entanto, a equipe, que tinha um outro acordo com o empresário Jorge Mendes para ter Bernardo Silva, viu o jogador português acertar com o clube merengue. Irritada com a mudança de planos de Mendes, que também gerencia a carreira do atleta revelado pelo Flamengo, a diretoria do time colchonero resolveu desistir da transação.

João Gomes é a segunda contratação do Aston Villa nesta janela de transferências. Ele chega ao clube após cumprir três anos e meio de contrato com a sua ex-equipe. Os valores que definiram a troca de equipe giram em torno de 38 milhões de libras (aproximadamente R$ 280 milhões) segundo a Sky Sports.

O site oficial do Aston Villa destacou a passagem de Gomes pelo Wolverhampton no texto que anuncia a sua chegada. "Ele se consolidou como um dos favoritos da torcida em Molineux por suas atuações tenazes e técnicas, comprometidas e serenas, fazendo 130 jogos com a camisa dourada e preta antes de continuar sua trajetória na Premier League, com a transferência para o Aston Villa".