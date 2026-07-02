João Fonseca x Roman Safiullin: horário e onde assistir ao jogo pela terceira rodada de Wimbledon 

João Fonseca estará em ação em Wimbledon. HENRY NICHOLLS / AFP

O terceiro desafio de João Fonseca em Wimbledon ocorre nesta sexta-feira (3), às 7h (de Brasília), contra o russo Roman Safiullin. O confronto será o primeiro da quadra 2 do All England Lawn Tennis Club.

Este será o primeiro jogo entre os tenistas. O brasileiro de 19 anos é o atual 27º do mundo e chega embalado com duas vitórias sem perder sets.

O russo de 28 anos é o 132º colocado, precisou vencer três partidas eliminatórias para chegar à chave principal e, nas duas primeiras rodadas, venceu em jogos longos e de cinco sets.

O vencedor deste confronto enfrentará o ganhado do duelo entre Novak Djokovic e Arthur Rinderknech.

Horário e onde assistir ao jogo de João Fonseca