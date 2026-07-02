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João Fonseca x Roman Safiullin: horário e onde assistir ao jogo pela terceira rodada de Wimbledon 

Tenistas se enfrentam às 7h (de Brasília), na quadra 2 do Grand Slam inglês

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