João Fonseca conhece caminho no Masters 1000 de Montreal

João começa sua gira em quadra dura em Montreal. Terra Wortmann Open / Divulgação

Depois de quase um mês da eliminação em Wimbledon, João Fonseca voltará a jogar nos próximos dias pelo Masters 1000 de Montreal. Por ser cabeça de chave, o brasileiro fará sua estreia apenas na segunda rodada do torneio canadense.

O sorteio colocou um tenista vindo do qualifying na estreia de João em Montreal. No entanto, o nome ainda não está definido.

Se vencer a primeira partida, o carioca de 19 anos pode reencontrar o norueguês Casper Ruud na fase seguinte. Ruud foi derrotado pelo próprio João em Roland Garros.

Na quarta fase, o brasileiro pode ter pela frente o norte-americano Ben Shelton, cabeça de chave número 5 do torneio. Caso avance mais, ainda pode duelar contra o russo Daniil Medvedev (7º da ATP) ou reencontrar o tcheco Jakub Mensik (17º do ranking), seu algoz em Roland Garros.

Ainda não há uma data para a estreia de João Fonseca no Masters 1000 de Montreal. A chave principal começa neste sábado, com os jogos da primeira rodada, aquela que o brasileiro ainda está de folga. O primeiro jogo do carioca deve ser domingo ou na segunda-feira.

O Masters 1000 de Montreal será o primeiro torneio já pensando na disputa do último Grand Slam do ano — o US Open.

No ano passado, o carioca de 19 anos parou logo na primeira rodada ao perder para o australiano Tristan Schoolkate por 2 sets a 0 (6/7 e 4/6).

Quais são os próximos torneios de João Fonseca?