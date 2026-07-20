João Fonseca cai uma posição no ranking da ATP

Carioca faz temporada sólida entre os 30 melhores do mundo. Fotojump / Divulgação

A Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) atualizou nesta segunda-feira (20) seu ranking mundial. João Fonseca segue no top 30, mesmo tendo perdido uma posição. O carioca agora se prepara para o Masters 1000 de Montreal, no Canadá, no começo de agosto.

O italiano Jannik Sinner lidera de forma tranquila e agora é o 10º jogador da história com mais semanas como número 1. Para seguir no topo pela 81ª vez na carreira, ele totaliza 13.450 pontos contra 8.480 do alemão Alexander Zverev, que tem 320 à frente do espanhol Carlos Alcaraz.

João Fonseca, que estava no Brasil disputando o UTS Rio de Janeiro, torneio exibição que não é válido para a classificação mundial, caiu da 27ª para a 28ª posição, ultrapassado pelo francês Arthur Rinderknech.

No top 100 destaque para o grego Stefanos Tsitsipas, ex-número 3, que recuperou 34 posições com o título do ATP 250 de Gstaad (Suíça) e agora está em 51º lugar.

Outro que cresceu significativamente foi o espanhol Daniel Mérida, campeão do ATP 250 de Umag (Croácia) que saltou 23 postos e chegou ao 59º, atingindo o melhor resultado da carreira.

Confira o top 10:

1 - Jannik Sinner (ITA) - 13.450

2 - Alexander Zverev (ALE) - 8.480

3 - Carlos Alcaraz (ESP) - 8.160

4 - Félix Auger-Aliassime (CAN) - 4.740

5 - Alex De Minaur (AUS) - 4.110

6 - Ben Shleton (EUA) - 3.770

7- Novak Djokovic (SER) - 3.770

8 - Daniil Medvedev (RUS) 3.670

9 - Flavio Cobolli (ITA) - 3.460

10 - Taylor Fritz (EUA) - 3.365

Confira os cinco melhores do Brasil: