João Fonseca atropela holandês e avança à terceira rodada de Wimbledon

Fonseca venceu mais uma por 3 seta a 0. HENRY NICHOLLS / AFP

Sem dar chances ao adversário, João Fonseca venceu na segunda rodada de Wimbledon, nesta quarta-feira (1º). Em duas horas e 21 minutos de partida, o brasileiro fez 3 sets a 0 no holandês Jesper de Jong.

Na terceira rodada, o adversário será o russo Roman Safiullin, que venceu e Botic van De Zandschulp. O confronto deve ser marcado para sexta-feira (3).

As parciais 6/1, 7/5 e 6/3 mostraram um domínio de Fonseca em vários quesitos. No saque foram 12 aces contra 8 do adversário. Em winners 38 a 32, deixando clara a superioridade.

Primeiro set

No primeiro set, o brasileiro dominou as ações e forçou erros do holandês. O placar de 6 games a 1 deu moral para Fonseca começar bem o set seguinte.

Segundo set

No entanto, mesmo abrindo vantagem, o jogo ficou equilibrado. De Jong encontrou pontos importante se chegou a quebrar o serviço do brasileiro. Fonseca voltou a jogar bem e fechou com uma quebra e uma rodada de saques bem feitos.

Terceiro set