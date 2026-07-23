Japão mantém treinador até 2027 e define sucessor para o ciclo da Copa de 2030

A Associação de Futebol do Japão confirmou nesta quinta-feira a permanência de Hajime Moriyasu no comando da seleção nacional até o fim da Copa da Ásia de 2027. A decisão, tomada após a participação da equipe na Copa do Mundo de 2026, também serviu para definir o próximo passo do planejamento japonês: Go Oiwa, atual técnico da seleção sub-21, assumirá a equipe principal a partir de março de 2027.

Moriyasu está à frente do Japão desde 2018 e conduziu a equipe em duas edições consecutivas da Copa do Mundo. O treinador também se tornou o primeiro profissional a alcançar a marca de 100 partidas no comando da seleção, que agora terá pela frente a disputa da Copa da Ásia, na Arábia Saudita.

A competição continental será o último compromisso de Moriyasu como técnico do Japão. A equipe buscará voltar ao topo da Ásia depois de uma espera que já dura desde 2011, quando conquistou pela última vez o torneio.

A mudança no comando já foi planejada pela federação. Aos 54 anos, Oiwa assumirá a seleção principal com a missão de iniciar o ciclo visando a Copa do Mundo de 2030. O treinador, porém, seguirá acumulando funções e continuará responsável pela equipe que disputa o processo de classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.