Itália se aproxima de Roberto Mancini como técnico e deve ter Claudio Ranieri como diretor

O caos que dominou os bastidores da cúpula do futebol italiano com as saídas de Paolo Maldini e do brasileiro Leonardo da parte diretiva nesta semana, da Federação Italiana de Futebol (FIGC), promete ter uma trégua. Quem tenta mudar este cenário é Giovani Malagó, mandatário da entidade, que anunciou o nome de Roberto Mancini como novo treinador da seleção italiana.

Com Mancini prestes a ser oficializado, o pacote de novidades que busca diminuir a tensão em relação à reconstrução do futebol no país deve contar com mais um fato novo. Segundo informações do jornal italiano Corriere dello Sport, Claudio Ranieri está cotado para ser o novo diretor técnico da entidade.

"Tanto Mancini quanto Ranieri fizeram contribuições financeiras significativas, mesmo antes de finalizar os números. Agiram com muita responsabilidade", afirmou. Sobre o substituto de Maldini, ele ainda foi mais enfático. "Ranieri aceitou o cargo de diretor técnico há cinco minutos", disse ao periódico.

A onda de especulações, que coloca o ex-zagueiro Giorgio Chiellini como um dos candidatos ao cargo diretivo parece estar fora do discurso de Malagó, que já descartou essa possibilidade.

"Uma das coisas que deixei bem claro é que, por respeito aos clubes que me indicaram e me apoiaram, eu não contrataria pessoas que trabalham para times da Série A. Nunca considerei Chiellini porque ele está na Juventus", afirmou o jornal Corriere dello Sport.

Contra Mancini, porém, pesa um episódio recente em que ele deixou o comando da seleção da Itália, em 2023, seduzido pela proposta milionária do futebol árabe. Como um hábil articulador, Malagó não só banca o retorno do treinador como também fez questão de aparar todas as arestas deixadas pelas inesperadas saídas de Maldini e Leonardo.

"Assumo a responsabilidade por Mancini (e a sua volta) porque acho que ele deve ser o técnico da seleção italiana por uma série de motivos", disse. "Só posso agradecer a Maldini e Leonardo. Passei mais tempo em videoconferências com eles do que com qualquer outra pessoa nos últimos 15 dias. Eles foram cavalheiros, francos e honestos sobre sua posição".