"Invencíveis", "Reis de todos os tempos": imprensa espanhola celebra bi mundial

Enquanto as edições impressas para a circulação de segunda-feira eram preparadas, os veículos de mídia digital da Espanha não pouparam elogios nem linguagem grandiloquente para celebrar o bicampeonato mundial de 'La Roja'.

"Os Reis de todos os tempos!!!", exclamou o jornal esportivo Marca em seu site, acompanhado de uma foto da seleção espanhola no momento em que o capitão Rodri erguia o troféu ao céu de East Rutherford.

Seu rival esportivo sediado em Madri, o AS, destacou em sua edição digital a manchete "Assim como na primeira vez", evocando a primeira estrela conquistada pela Espanha na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, uma vitória que também terminou em 1 a 0 com um gol na prorrogação, assim como a partida deste domingo contra a Argentina.

"Ferran Torres marcou um gol aos 106 minutos que nos conduz de volta à glória", diz a reportagem sobre o jogo.

"Foi lindo, foi justo. Qualquer outro desfecho teria sido uma ofensa ao próprio futebol, premiar uma equipe que viajou a Nova Jersey para destruir em vez de criar", acrescenta o texto, se referindo à 'Albiceleste'.

Os dois principais jornais de informação geral, El País e El Mundo, compartilham a mesma manchete em suas edições digitais: "Espanha, Campeã Mundial".

O El País destaca que "a Argentina de Messi não deu um único chute a gol até o minuto 117", enquanto o El Mundo descreve o "exercício de agonia" vivido pela equipe de Luis de la Fuente.

O jornal de orientação conservadora ABC exalta uma "Espanha invencível", ressaltando "mais uma demonstração de trabalho em equipe e bom futebol".

Veículos de comunicação da Catalunha também dedicam ampla cobertura ao sucesso da seleção espanhola. O diário esportivo Sport, sediado em Barcelona, traz a manchete: "Espanha conquista sua segunda estrela com uma mordida do 'Tubarão'", em alusão ao gol marcado na prorrogação pelo atacante do Barcelona, Ferran Torres.

O jornal catalão de informação geral La Vanguardia também destaca o jogador do Barcelona em sua manchete principal, associando seu gol ao de outro jogador 'blaugrana' na final de 2010: "Ferran Torres veste a capa de Iniesta e abre as portas para a eternidade".