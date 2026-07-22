Inter Miami anuncia contratação de Casemiro mas MLS abre investigação

O Inter Miami, clube de Lionel Messi, anunciou nesta quarta-feira (22) a contratação do volante brasileiro Casemiro, o que motivou uma investigação por parte da liga norte-americana (MLS) por "manipulação".

Casemiro, que estava sem clube após deixar o Manchester United, inicia um novo capítulo na MLS como parceiro de Messi, depois de terem sido rivais por anos no Campeonato Espanhol enquanto defendiam Real Madrid e Barcelona.

O volante, de 34 anos, chega como jogador livre após sua passagem pelo Manchester United e assinou com o Inter para o restante da temporada de 2026 e para a temporada reduzida de 2027, com opção de extensão por mais dois anos, informou a franquia em um comunicado.

"O projeto que o clube me apresentou, juntamente com o esforço que todos fizeram para me trazer para cá, significa muito para mim", disse o jogador, cinco vezes campeão da Uefa Champions League pelo Real Madrid, no comunicado.

Casemiro "é um vencedor que conquistou tanto no futebol e, após uma carreira tão extraordinária no Real Madrid e no Manchester United, estou muito feliz por ele ter decidido fazer de Miami sua nova casa", disse o coproprietário do Inter, David Beckham.

O Inter Miami, atual campeão da MLS, retoma as atividades nesta quarta-feira contra o Chicago Fire, de Robert Lewandowski, após a pausa da liga para a Copa do Mundo, torneio que Casemiro disputou pela seleção brasileira.

A contratação do meio-campista já era aguardada há semanas no futebol norte-americano, que recentemente viu a chegada de outros grandes nomes, como o próprio Lewandowski e o francês Antoine Griezmann (Orlando City).

Coincidindo com esse anúncio, a Major League Soccer informou que está analisando uma acusação de aliciamento irregular ('tampering') contra o Inter Miami em relação à contratação do brasileiro, cinco vezes vencedor da Liga dos Campeões pelo Real Madrid.

No entanto, juntamente com o anúncio, foi emitido um comunicado inesperado da MLS informando a abertura de uma investigação contra o Inter.

A liga "está analisando uma acusação de aliciamento irregular ('tampering') contra o Inter Miami CF. A liga está reunindo todas as informações relevantes e não fará novos comentários até que a análise seja concluída", dizia o comunicado.

A investigação, cujos detalhes permanecem desconhecidos, está em andamento, apesar de o Inter ter chegado a um acordo sobre a contratação com o LA Galaxy, clube que detinha os direitos de prioridade na MLS para negociar com Casemiro.

Ao ser questionado pela AFP sobre a investigação, um porta-voz do Inter respondeu: "Sem comentários".