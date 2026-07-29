Iniesta reforça idolatria pelo astro Messi: 'Demonstrou com a Copa que é o melhor da história'

Herói na conquista de 2010, Iniesta torceu pelo segundo título da Espanha na decisão com a Argentina na Copa do Mundo. Mesmo assim, não se cansa de idolatrar o argentino Messi, com o qual fez história no Barcelona e reforçou, pela campanha do rival sul-americano em campos norte-americanos, que o camisa 10 "é o maior da história."
Sem nem pensar nos nomes do brasileiro Pelé e do argentino Maradona, que sempre aparecem na briga pelo posto de melhor do mundo, Iniesta é seguro em reforçar que considera Messi o maior de todos os tempos.
"Acho que ele (Messi) demonstrou novamente que é o melhor jogador da história com esta Copa do Mundo", disse Iniesta em entrevista à ESPN. "Ele marcou muitos gols e levou sua seleção a uma nova final. No final das contas, não conseguiu vencê-la, mas tenho certeza de que ele estará muito orgulhoso de tudo o que conquistou."
Messi foi o artilheiro da Argentina na Copa do Mundo com oito gols. Ficou atrás, somente, do francês Mbappé, que anotou duas vezes na disputa do terceiro lugar, enquanto o astro argentino passou em branco na decisão.
A campanha argentina, toda conduzida por Messi, e com sete vitórias em oito jogos, fez Iniesta mais uma vez vê-lo como o maioral. O ídolo espanhol ainda engrandeceu o português Cristiano Ronaldo.
"Messi e Cristiano proporcionaram, nos últimos 15 ou 20 anos, uma batalha incrível entre dois estilos diferentes. Acho que agora, obviamente, são os últimos anos de ambos jogando, mas ainda assim vimos nesta Copa do Mundo que eles são capazes de fazer partidas muito boas", concluiu.