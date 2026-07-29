Iniesta reforça idolatria pelo astro Messi: 'Demonstrou com a Copa que é o melhor da história'

Herói na conquista de 2010, Iniesta torceu pelo segundo título da Espanha na decisão com a Argentina na Copa do Mundo. Mesmo assim, não se cansa de idolatrar o argentino Messi, com o qual fez história no Barcelona e reforçou, pela campanha do rival sul-americano em campos norte-americanos, que o camisa 10 "é o maior da história."

Sem nem pensar nos nomes do brasileiro Pelé e do argentino Maradona, que sempre aparecem na briga pelo posto de melhor do mundo, Iniesta é seguro em reforçar que considera Messi o maior de todos os tempos.

"Acho que ele (Messi) demonstrou novamente que é o melhor jogador da história com esta Copa do Mundo", disse Iniesta em entrevista à ESPN. "Ele marcou muitos gols e levou sua seleção a uma nova final. No final das contas, não conseguiu vencê-la, mas tenho certeza de que ele estará muito orgulhoso de tudo o que conquistou."

Messi foi o artilheiro da Argentina na Copa do Mundo com oito gols. Ficou atrás, somente, do francês Mbappé, que anotou duas vezes na disputa do terceiro lugar, enquanto o astro argentino passou em branco na decisão.

A campanha argentina, toda conduzida por Messi, e com sete vitórias em oito jogos, fez Iniesta mais uma vez vê-lo como o maioral. O ídolo espanhol ainda engrandeceu o português Cristiano Ronaldo.