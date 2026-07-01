Inglaterra vence RD Congo (2-1) e vai enfrentar o México nas oitavas da Copa

Com dois gols salvadores de Harry Kane, a Inglaterra venceu a República Democrática do Congo de virada por 2 a 1 nesta quarta-feira (1º), em Atlanta, e avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo, fase em que enfrentará o coanfitrião México.
Kane marcou duas vezes no segundo tempo (75' e 86') para dar a vitória aos 'Three Lions', que escaparam de uma eliminação precoce, como já aconteceu com favoritos como Alemanha e Países Baixos.
A RD Congo ficou em vantagem por quase 70 minutos, depois de abrir o placar no primeiro tempo com o atacante Brian Cipenga (7') e graças a uma atuação inspirada do goleiro Lionel Mpasi.
Kane, com duas assistências de Anthony Gordon, superou a muralha congolesa a tempo de evitar um desastre para a equipe comandada por Thomas Tuchel.
O atacante do Bayern de Munique também voltou à disputa pela artilharia da Copa do Mundo ao chegar a cinco gols no torneio, um a menos que Lionel Messi e Kylian Mbappé.
A Inglaterra segue viva na busca do seu primeiro título importante em 60 anos, mas terá um desafio difícil no próximo domingo, na Cidade do México.
Na "panela de pressão" do Estádio Azteca, e na altitude de 2.200 metros acima do nível do mar da capital mexicana, a seleção da casa aguarda os ingleses embalada por uma campanha de quatro vitórias e nenhum gol sofrido neste Mundial.
Escalações:
Inglaterra: Jordan Pickford - Djed Spence (Eberechi Eze, 70'), Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O'Reilly - Elliot Anderson, Declan Rice (John Stones, 90'+1), Jude Bellingham - Noni Madueke (Bukayo Saka, 60'), Marcus Rashford (Anthony Gordon, 60') e Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.
RD Congo: Lionel Mpasi - Arthur Masuaku (Joris Kayembe, 89'), Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka - Ngal'ayel Mukau (Edo Kayembe, 76'), Samuel Moutoussamy (Fiston Mayele, 89'), Noah Sadiki - Nathanael Mbuku (Meschack Elia, 64'), rian Cipenga (Theo Bongonda, 76') e Yoane Wissa. Técnico: Sébastién Desabre.
* AFP