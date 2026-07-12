Inglaterra vence Noruega (2-1) na prorrogação e vai à semifinal da Copa do Mundo

A Inglaterra se classificou para a semifinal da Copa do Mundo de 2026 ao vencer a Noruega por 2 a 1 na prorrogação neste sábado (11), em Miami, e vai enfrentar Argentina ou Suíça por uma vaga na decisão.

Os noruegueses saíram na frente com Andreas Schjelderup acertando um belo chute de longe aos 36 minutos, mas os ingleses viraram o placar graças a dois gols de Jude Bellingham, que marcou pouco antes do intervalo (45'+2) e novamente logo no início da prorrogação (93').

Os 'Three Lions' administraram com frieza uma partida na qual tiveram dificuldades em alguns momentos, mas marcaram em momentos cruciais, graças a mais uma atuação de gala de Bellingham, que já havia marcado dois gols nas oitavas de final, contra o México.

O meia do Real Madrid chegou a seis gols na competição, se igualando ao seu companheiro Harry Kane. À frente deles estão o argentino Lionel Messi (8), o francês Kylian Mbappé (8) e o norueguês Erling Haaland (7).

Em sua quarta participação, a Noruega se despede depois de eliminar o Brasil nas oitavas de final e de fazer sua melhor campanha em Copas do Mundo, enquanto a Inglaterra segue em busca de seu primeiro grande título desde a conquista do Mundial de 1966.

- Noruega se fecha -

Ao contrário do duelo contra a Seleção Brasileira, no qual dominou a posse, a seleção norueguesa decidiu, desta vez, entregar a bola ao adversário e apostar nos contra-ataques.

A Inglaterra praticamente acampou no campo de ataque, mas apenas com troca de passes laterais e um jogo lento para criar qualquer perigo. Dois cruzamentos sem direção e uma cobrança por cima de Harry Kane foram as únicas chegadas no primeiro tempo.

Muito pouco, embora consideravelmente mais do que a Noruega, que mal ultrapassou a linha de meio-campo.

Esse era o panorama do jogo quando o lateral Julian Ryerson cruzou para a área e Haaland desviou de cabeça para a defesa do goleiro Jordan Pickford.

O lance acordou os noruegueses, que voltaram ao ataque um minuto depois.

O atacante Andreas Schjelderup recebeu a bola pelo lado esquerdo da área, driblou Ezri Konza e bateu firme de canhota. A bola tocou na trave e morreu no fundo da rede, sem chance de defesa para Pickford.

Duas chances, um gol. Pura eficiência. Com a Inglaterra acuada, Alexander Sorloth e Martin Odegaard buscaram o segundo gol, mas faltou precisão na finalização.

Os ingleses sofriam com o calor em Miami, mas conseguiram reagir pouco antes do intervalo.

Anthony Gordon encontrou Bellingham na entrada da área, e o camisa 10 se livrou de dois marcadores dentro da área antes de bater rasteiro para superar o goleiro Orjan Nyland.

- "Hey Jude" -

De volta a campo, a Noruega buscou ter mais a posse de bola, jogando de forma mais ofensiva do que no início. O zagueiro Torbjorn Heggem chegou a marcar após uma cobrança de escanteio, mas o árbitro anulou o lance após a revisão do VAR, devido a um empurrão de Haaland.

Cada tiro de canto dos noruegueses fazia a Inglaterra tremer. Em uma dessas jogadas de bola parada, o lateral Fredrik Aursnes levantou a bola no meio da área e o zagueiro Kristoffer Ajer acertou uma cabeçada no travessão.

A equipe nórdica avançou pelas laterais, aproveitando a velocidade dos pontas reservas Oscar Bobb e Antonio Nusa. No entanto, não conseguia acionar Haaland, que foi substituído antes do início do segundo tempo da prorrogação devido a uma aparente lesão.

Do outro lado, a Inglaterra encarou a reta final da partida apostando na velocidade de Bukayo Saka. Uma arrancada do atacante do Arsenal pela direita e um cruzamento preciso para a área foi cortado Aursnes no último instante antes de a bola chegar a Kane.

Assim como no primeiro tempo, os ingleses foram melhores na reta final. Djed Spence quase aproveitou uma saída errada de Nyland para marcar.

O goleiro norueguês voltaria a ser protagonista no início da prorrogação, ao não conseguir segurar um chute de fora da área de Morgan Rogers, permitindo que Bellingham aproveitasse o rebote para colocar a Inglaterra na frente.

Os torcedores ingleses comemoraram a vitória cantando os clássicos 'Wonderwall', do Oasis, e 'Hey Jude', dos Beatles, junto com os jogadores.

Os 'Three Lions' mantêm sua boa fase em grandes competições após chegarem às quartas de final na Copa de 2022 e depois de duas finais consecutivas na Eurocopa, em 2021 e 2024.