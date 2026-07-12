Inglaterra vence Noruega (2-1) na prorrogação e vai à semifinal da Copa do Mundo

A Inglaterra se classificou para a semifinal da Copa do Mundo de 2026 ao vencer a Noruega por 2 a 1 na prorrogação neste sábado (11), em Miami, e vai enfrentar Argentina ou Suíça por uma vaga na decisão.
Os noruegueses saíram na frente com Andreas Schjelderup acertando um belo chute de longe aos 36 minutos, mas os ingleses viraram o placar graças a dois gols de Jude Bellingham, que marcou pouco antes do intervalo (45'+2) e novamente logo no início da prorrogação (93').
Os 'Three Lions' administraram com frieza uma partida na qual tiveram dificuldades em alguns momentos, mas marcaram em momentos cruciais, graças a mais uma atuação de gala de Bellingham, que já havia marcado dois gols nas oitavas de final, contra o México.
O meia do Real Madrid chegou a seis gols na competição, junto com seu companheiro Harry Kane. À frente deles estão o argentino Lionel Messi (8), o francês Kylian Mbappé (8) e o norueguês Erling Haaland (7).
Em sua quarta participação, a Noruega se despede depois de eliminar o Brasil nas oitavas de final e de fazer sua melhor campanha em Copas do Mundo, enquanto a Inglaterra segue em busca de seu primeiro grande título desde a conquista do Mundial de 1966.
Escalações:
Noruega: Nyland - Ryerson (Aursnes 60'), Vassbakk Ajer, Heggem (Ostigard 91'), Wolfe (Pedersen 90') - Odegaard (cap), Berge, Berg - Sorloth (Bobb 68'), Haaland (Strand Larsen 106'), Schjelderup (Nusa 68').
Técnico: Staale Solbakken.
Inglaterra: Pickford - Konsa (Rogers 89'), Stones, Guéhi, O'Reilly (Spence 86') - Madueke (Saka 46'), Anderson - Bellingham (Burn 111'), Rice (Eze 46'), Gordon (James 71') - Kane (cap).
Técnico: Thomas Tuchel.
* AFP