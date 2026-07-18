Inglaterra vence França (6-4) e termina em 3º lugar na Copa de 2026

Uma chuva de gols. No jogo entre os perdedores das semifinais da Copa do Mundo de 2026, a Inglaterra garantiu o terceiro lugar neste sábado (18) ao derrotar por 6 a 4 a França, que chegou a reagir e quase protagonizou uma virada épica após um primeiro tempo desastroso.

A vitória da Inglaterra veio com um gol logo no início de Declan Rice (4'), outro de Ezri Konsa (18'), um hat-trick de Bukayo Saka (37', 45+1' e 87') e um golaço nos últimos segundos de Jude Bellingham (90+8').

A França, que perdia por 4 a 0 no intervalo, sonhou com uma virada após dois gols de Kylian Mbappé (48' e 66'), que se tornou o maior artilheiro da história das Copas do Mundo com 22 gols, além dos gols de Bradley Barcola (54') e Ousmane Dembélé (90+6').

Antes do duelo, o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, e seu homólogo francês, Didier Deschamps, afirmaram que ninguém queria disputar o terceiro lugar, embora prometessem fazer o possível para vencer.

E foi exatamente o que aconteceu, embora, no início, apenas uma equipe tivesse se mostrado disposta a lutar.

Os ingleses dominaram o primeiro tempo contra uma seleção francesa completamente desorganizada na defesa, beirando o constrangimento, naquela que foi a última partida de Didier Deschamps como técnico da França.

Logo no início, Rice abriu o placar para sua equipe, aproveitando um passe errado do ponta Désiré Doué.

Em seguida, após um escanteio, o lateral Ezri Konsa, livre na primeira trave, ampliou a vantagem com uma cabeçada.

O pesadelo francês continuou com dois gols de Saka, ambos com muita facilidade.

O resultado parecia praticamente definido em Miami, mas a França finalmente reagiu após o intervalo.

As entradas de Dembélé no lugar de Rayan Cherki e de Barcola no de Doué mudaram totalmente a equipe.

Mbappé marcou o primeiro após um belo passe do meia-atacante Michael Olise, e a França começou a acreditar que uma virada era possível.

O atacante do Real Madrid deu a assistência para o segundo gol de Barcola e marcou o terceiro logo em seguida, novamente graças a um passe decisivo de Olise.

O jogador do Bayern foi um dos destaques da equipe, mas a falta de precisão nas finalizações diante do gol inglês impediu a França de completar a façanha.

Saka deu um pouco de tranquilidade aos 'Three Lions' ao converter um pênalti após um contra-ataque.

No entanto, nos acréscimos, Dembélé manteve as esperanças francesas vivas ao marcar o quarto gol da equipe.

Com a partida em ritmo frenético, Bellingham marcou nos últimos instantes, garantindo um lugar no pódio para a Inglaterra nesta Copa do Mundo.

Escalações:

França: Maignan - Gusto (Kounde 90+1'), Konaté (Upamecano 46), Lacroix, T. Hernandez (Digne 46') - Olise, Zaïre-Emery - Cherki (O. Dembélé 46'), Rabiot, Doué (Barcola 46') - Mbappé (cap) Técnico: Didier Deschamps

Inglaterra: Henderson - Quansah (James 83'), Konsa, Guéhi (Chalobah 90+3'), Spence - Saka - Eze (Bellingham 79'), Rice (cap), Rogers, Rashford (Watkins 46') - Toney (Anderson 79') Técnico: Thomas Tuchel