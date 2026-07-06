Inglaterra resiste com um a menos, vence México (3-2) e vai enfrentar Noruega nas quartas da Copa

Com garra e resiliência, a Inglaterra derrotou o México por 3 a 2 no lendário Estádio Azteca, neste domingo, e garantiu a vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, onde vai enfrentar a Noruega, que mais cedo eliminou o Brasil (2-1).
Jude Bellingham silenciou o Estádio Azteca com dois gols relâmpago, aos 36 e 38 minutos e Julián Quiñones diminuiu pouco antes do intervalo (42').
A seleção mexicana contou com o apoio constante da imensa maioria das 80.824 pessoas reunidas no Estádio Azteca, ao som de gritos de "Sí se puede!" ("Sim, nós podemos!" ou "Sim, é possível!").
No início do segundo tempo, o zagueiro inglês Jarell Quansah recebeu um cartão vermelho após uma entrada dura no jogador mexicano Jesús Gallardo (54').
Mas os 'Three Lions' conseguiram ampliar mesmo com um jogador a menos graças a um pênalti cobrado pelo astro Harry Kane (60').
O drama continuou: dessa vez, Kane cometeu uma penalidade e Raúl Jiménez diminuiu acertando a cobrança (69').
A Inglaterra resistiu a uma enxurrada de ataques do México, que não conseguiu marcar o gol de empate que teria mantido a equipe na Copa do Mundo.
Logo depois do apito final, os torcedores permaneceram em seus lugares e aplaudiram a seleção mexicana.
Do outro lado, os ingleses comemoraram com sua torcida ao som de 'Wonderwall', do Oasis. O sonho de conquistar a Copa do Mundo após 60 anos segue vivo.
Escalações:
México: José Rangel - Jorge Sánchez (Álvaro Fernández 79'), Cesar Montes (cap) (Édson Álvarez 46'), Johan Vázquez, Jesus Gallardo - Gilberto Mora (Santiago Giménez 61'), Erik Lira, Luis Francisco Romo (Brian Gutiérrez 61') - Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones (Guillermo Martínez 81'). Técnico: Javier Aguirre.
Inglaterra: Jordan Pickford - Jarell Quansah, Ezri Konsa Ngoyo, Marc Guéhi, Nico O'Reilly (Djed Spence 75') - Bukayo Saka (John Stones 57'), Declan Rice - Jude Bellingham, Elliot Anderson (Dan Burn 75'), Anthony Gordon - Harry Kane (cap) (Morgan Rogers 90'). Técnico: Thomas Tuchel.
* AFP