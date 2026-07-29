Infantino usa Cabo Verde para defender plano comercial da Fifa

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, usou o exemplo de Cabo Verde para defender a criação da FIFA Forward Enterprise (FFE), proposta que prevê a formação de uma empresa controlada pela entidade para administrar os direitos comerciais de suas competições, incluindo a Copa do Mundo.

Segundo Infantino, o objetivo é aumentar as receitas da Fifa e ampliar os investimentos destinados às 211 associações nacionais, especialmente às federações de menor expressão.

"Uma década de investimentos do FIFA Forward ajudou países como Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão a disputar a Copa do Mundo pela primeira vez. Queremos ajudar a criar os próximos Cabos Verdes", afirmou.

O dirigente ressaltou que a FFE ainda é apenas uma proposta e dependerá da aprovação das associações filiadas e do Conselho da Fifa. Caso seja implementada, a nova estrutura ficará responsável pela exploração comercial das competições da entidade, reunindo direitos de transmissão, patrocínios, licenciamento e novos negócios.

De acordo com Infantino, o projeto permitiria elevar os repasses do programa FIFA Forward de US$ 8 milhões para US$ 20 milhões por federação no próximo ciclo. As associações ainda poderão solicitar outros US$ 20 milhões por meio do programa FIFA Fast Forward, alcançando um potencial de financiamento de US$ 40 milhões.