Independiente Medellín x Vasco pela Copa Sul-Americana. Arte GZH

O Vasco entra em campo nesta quarta-feira (22), às 19h, para enfrentar o Independiente Medellín pela partida de ida da rodada de playoff da Sul-Americana. A partida ocorre no Estádio Atanasio Giradort, em Medellín, na Colômbia.

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