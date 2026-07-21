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"Impulsionar o crescimento desse esporte": conheça o gaúcho que disputa a SailGP, a "Fórmula 1" da vela 

Breno Segabinazi Kneipp é formado no Jangadeiros, e integra o Mubadala, único time brasileiro na categoria; próxima etapa acontece no fim de semana, em Portsmouth, na Inglaterra

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Nicholas Lyra

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