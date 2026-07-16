Imprensa inglesa critica Tuchel após eliminação na Copa do Mundo

Embora o técnico Thomas Tuchel tenha apontado a "passividade" de seus jogadores como um dos motivos da eliminação da Copa do Mundo de 2026 na semifinal contra a Argentina (2 a 1), a imprensa inglesa criticou duramente o treinador alemão nesta quinta-feira (16) por suas táticas defensivas.

O tabloide The Sun liderou a lista de manchetes contra o alemão com um trocadilho entre o sobrenome Tuchel e a palavra em inglês "touch" (toque): "Ele perdeu seu 'Tuch'?", acrescentando: "Thomas estragou tudo".

As críticas se concentraram nas mudanças feitas após o gol inglês marcado por Anthony Gordon aos 55 minutos. Tuchel decidiu colocar inicialmente Ezri Konsa e depois Dan Burn para passar a uma defesa com cinco jogadores, com a intenção de segurar a vantagem.

Das arquibancadas, os torcedores dos 'Three Lions' viveram um 'déjà vu', ao recordar a semifinal de 2018 contra a Croácia e a final da Eurocopa disputada em 2021 contra a Itália, dois cenários em que deixaram escapar a vantagem de um gol e acabaram perdendo.

O Daily Mail também atacou Tuchel, lamentando que, apesar de o alemão ter sido contratado para resolver os problemas táticos da equipe, seu desempenho tenha sido negativo, assim como o de seu antecessor Gareth Southgate.

"As substituições de Thomas Tuchel custaram à Inglaterra a partida contra a Argentina (...) Eles ficaram sem ideias e sucumbiram a partir daquele momento. Foi um retorno aos maus hábitos pelos quais Southgate era criticado", escreveu.

O colunista Martin Samuel, do jornal The Times, afirmou, por sua vez, que o treinador havia sido tão conservador quanto outros técnicos anteriores.

"Esperava-se que o treinador da Inglaterra iria curar o medo da equipe, mas os técnicos são pragmáticos (...) Quem não pular é inglês, como cantam os argentinos. E quem sabe como conservar uma vantagem em uma semifinal de Copa do Mundo definitivamente não é", escreveu.

"A doença continua e está mais contagiosa do que nunca. Um grupo diferente, um novo e elegante treinador, mas o mesmo resultado é desanimador", lamentou.

Alguns veículos da imprensa chegaram a resgatar declarações antigas de Tuchel. Em março, o alemão afirmou que os jogadores que perderam a final da Eurocopa 2024 "tinham mais medo de perder o torneio do que entusiasmo e fome para ganhá-lo".

"Não é tão fácil quanto parece esta coisa de treinar seleções", sentenciou Martin Samuel.

Apesar das críticas, e com contrato até a Eurocopa 2028, na qual a Inglaterra será uma das coanfitriãs, a imprensa britânica não acredita que o alemão será demitido.

"Thomas Tuchel CONTINUARÁ como treinador da Inglaterra, apesar da derrota 'covarde'", escreveu o jornal The Mirror, citando a palavra usada pelo ex-goleiro espanhol e campeão do mundo em 2010 Iker Casillas.

"A Inglaterra faz o gol e recua. Estratégia covarde", afirmou o ex-atleta de 45 anos na rede social X.