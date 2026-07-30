Imprensa britânica noticia saída iminente do técnico do Newcastle, Eddie Howe

Vários veículos de comunicação britânicos, incluindo a BBC e a Sky Sports, noticiaram nesta quinta-feira (30) que o técnico do Newcastle nos últimos cinco anos, Eddie Howe, deixará o clube da Premier League antes do início da temporada 2026-2027.

O treinador, de 48 anos, chegou ao St James' Park em novembro de 2021 e conquistou a Copa da Liga inglesa em 2025, o primeiro título dos 'Magpies' desde 1969.

Sob o comando de Howe, o Newcastle também se classificou para a Liga dos Campeões em 2023 e 2025. No entanto, o clube do norte da Inglaterra terminou a última temporada na 12ª posição, sofrendo 17 derrotas em 38 jogos, resultados que deixaram Howe sob pressão.

Além disso, desde o fim da temporada o clube sofreu com as saídas do ponta-esquerda inglês Anthony Gordon para o Barcelona e do meio-campista italiano Sandro Tonali para o Tottenham, enquanto crescem as especulações sobre o futuro do volante e capitão brasileiro Bruno Guimarães.