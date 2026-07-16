Imprensa argentina destaca vitória em 'duelo histórico' contra Inglaterra

A imprensa argentina destacou mesta quarta-feira (15) a vitória da 'Albiceleste' por 2 a 1 de virada sobre a Inglaterra em um "duelo histórico" nas semifinais da Copa do Mundo de 2026, em que garantiu a vaga na grande final do torneio, no domingo, contra a Espanha.

O jornal La Nación, uma das principais publicações do país, observou que "a seleção mais uma vez tocou o coração da Argentina, eliminou a Inglaterra e sonha com mais um título para a história".

"Em uma partida eletrizante, eles jogaram e lutaram por milhões, conquistando uma vitória que será lembrada para sempre", destacou o veículo.

O jornal Clarín estampou a manchete "Argentina vira o jogo contra a Inglaterra com coração" e afirmou que a equipe "consolidou seu status como a maior da história do esporte argentino".

Enquanto isso, o diário esportivo Olé aclamou os jogadores como "heróis" e destacou uma "virada histórica", marcada por "mais uma atuação lendária" da equipe.

O jornal Página/12 trouxe a manchete "El que no salta, no juega la final" ("Quem não pula não joga a final"), fazendo referência ao grito da torcida argentina: "El que no salta es un inglés" ("Quem não pula é inglês").

Já o site esportivo TyCSports estampou a manchete "ANIMALS: Argentina na final, Inglaterra continua esperando".

O jornal Perfil afirmou que "a Argentina colocou a Inglaterra de joelhos" e destacou que "o país está em festa e aguarda ansiosamente a partida do próximo domingo contra a Espanha".