Impedimento semiautomático é usado pela 1ª vez no Brasileirão em Santos x Chapecoense

A tecnologia do impedimento semiautomático foi utilizada pela primeira vez no Brasileirão neste sábado, 25, no empate por 2 a 2 do Santos com a Chapecoense, na Vila Belmiro. A estreia da ferramenta ocorreu na validação do gol de empate da equipe catarinense, no segundo tempo do confronto, válido pela 20ª rodada.

O gol aconteceu aos 7 minutos da etapa final. Giovanni Augusto foi acionado na linha de fundo e cruzou rasteiro para Marcinho bater de primeira para deixar tudo igual no placar.

Com o auxílio do sistema, a equipe de arbitragem analisou a posição do jogador no instante do passe e, em poucos segundos, validou o lance, registrando o primeiro uso oficial da ferramenta na elite do futebol nacional.

A Chapecoense chegou a virar o placar, mas Neymar, em seu primeiro jogo após a Copa do Mundo, marcou pela segunda vez na partida, de pênalti, e definiu o placar de 2 a 2 na Vila Belmiro.

Segundo a CBF, o investimento para a implantação do impedimento semiautomático é na ordem de R$ 25 milhões. Ao todo, 20 estádios utilizados por clubes da Série A do Campeonato Brasileiro receberam a instalação de 28 a 32 câmeras de visão computacional cada. A tecnologia é mesma utilizada na Premier League, na Inglaterra, liga de maior prestígio no futebol mundial.