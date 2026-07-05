Igor Marcondes conquista título na França e Gustavo Heide alcança melhor ranking

Igor Marcondes (E) foi campeão na França com holandês Mats Hermans. Internationaux de Tennis de Troyes / Divulgação

O tênis brasileiro conquistou bons resultados em torneios de menor porte nesta semana.

Em Troyes, na França, o paulista Igor Marcondes comemorou o segundo título de challenger da carreira. Nas duplas, ao lado do holandês Mats Hermans, ele venceu a final contra o búlgaro Anthony Genov e o alemão Kai Wehnelt por 2 a 1, parciais de 6/3, 3/6 e 10-7.

Com o título conquistado no saibro francês, Marcondes garantiu 50 pontos no ranking de duplas da ATP e está ganhando provisoriamente nove lugares e se posicinando em 222º, em apenas 58 minutos de partida na classificação.

Sakamoto é vice de duplas em Quito

Pedro Sakamoto e o argentino Hernan Casanova perderam a final de duplas do challenger 50 de Quito, no Equador.

Com parciais de 6/1 e 6/4, em apenas 58 minutos de partida, eles foram superados pela parceria do chileno Matías Soto e do boliviano Federico Zeballos.

A campanha renderá 119 posições ao paulista, que deverá chegar ao 462º posto.

Heide na semifinal em Milão

No challenger de Milão, na Itália, torneio nível 75, o também paulista Gustavo Heide foi eliminado na semifinal, pelo experiente Marco Cecchinato, ex-top 20 do mundo e semifinalista de Roland Garros em 2018.