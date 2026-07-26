Hugo Calderano vence francês e é tricampeão do WTT Contender do Brasil

Calderano ganhou o 11º título da carreira. WTT / Divulgação

Com o apoio da torcida, Hugo Calderano sagrou-se tricampeão do WTT Contender Brasil, disputado em São José dos Campos (SP). Neste domingo (26), em uma grande final, o carioca derrotou o francês Alexis Lebrun por 4 a 3, com parciais de 11/9, 3/11, 11/6, 13/11, 4/11, 8/11 e 11/9, em jogo que teve 55 minutos de duração.

A partida foi tensa e marcada pelo equilíbrio e quebras de saque. Após abrir 3 a 1, o brasileiro permitiu a reação do 11º do ranking, que forçou a sétima parcial, mas acabou superado pelo campeão da Copa do Mundo de 2025, que venceu o sétimo confronto entre eles e manteve 100% de aproveitamento.

Número 8 do mundo, Calderano assegurou o 11º título da carreira no circuito mundial. O título garantiu ao brasileiro 600 pontos no ranking e uma premiação de US$ 17 mil (R$ 86,4 mil na cotação atual).

Como defendia a conquista do ano passado, quando venceu o torneio que foi realizado em Foz do Iguaçu (PR), Calderano deverá seguir na oitav posição.

O WTT Star Contender faz parte da quarta série mais importante do circuito mundial de tênis de mesa, atrás de WTT Smash, WTT Champions e WTT Cup Finals.

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