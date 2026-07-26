Hugo Calderano e Bruna Takahashi ficam com o vice nas duplas mistas em São José dos Campos

Bruna e Hugo eram os favoritos. WTT / Divulgação

Vice-líderes do ranking mundial de duplas mistas, os brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi foram superados pelos japoneses Shunsuke Togami e Satsuki Odo e terminaram com o vice-campeonato no WTT Star Contender São José dos Campos neste domingo (26). Os asiáticos marcaram 3 a 1 (11/9, 9/11, 11/1 e 12/10) e surpreenderam os favoritos.

Após um início equilibrado, a parceria japonesa conseguiu abrir uma vantagem de 5 a 3 e só precisou administrar a vantagem para fechar em 11/7. Casal de namorados, os brasileiros começaram o segundo game em desvantagem, mas conseguiram reagir, marcaram 11/9 e empataram a decisão em 1 a 1.

Togami e Odo fizeram um terceiro game dominante, fazendo 10 pontos consecutivos. A dupla brasileira conseguiu um ponto de consolação, mas amargou 11/1. Calderano e Bruna conseguiram se recompor para o quarto game e abriram 4 a 1, mas viram os japoneses se recuperarem e empatarem em 4 a 4.

A dupla brasileira teve um game point a favor no 10 a 9, mas não conseguiu confirmar e depois viu os rivais selarem a conquista do título com 12/10.

Calderano na final de simples

Calderano busca mais um título no circuito. WTT / Divulgação

Esta foi a segunda partida de Calderano no dia. Antes, ele havia garantido vaga na final individual após uma disputa apertada com o japonês Yukiya Uda, 26º do ranking mundial. O brasileiro venceu por 3 a 2 (11/5, 15/17, 12/14, 21/19 e 11/8) em uma hora e 11 minutos.