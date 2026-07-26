Esportes

Prata na mesa

Hugo Calderano e Bruna Takahashi ficam com o vice nas duplas mistas em São José dos Campos

Dupla brasileira ocupa a segunda colocação no ranking

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Estadão Conteúdo

Fernando Itokazu

Zero Hora

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