Esportes

"Calderashi"

Hugo Calderano e Bruna Takahashi avançam à final de duplas mistas em São José dos Campos

Brasileiros enfrentarão a dupla japonesa na decisão

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Estadão Conteúdo

Fernando Itokazu

Zero Hora

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