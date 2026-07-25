Hugo Calderano e Bruna Takahashi avançam à final de duplas mistas em São José dos Campos

Hugo e Bruna comemoram vaga na final. WTT / Divulgação

Os brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi avançaram à final das duplas mistas do WTT Star Contender São José dos Campos. Neste sábado (25), eles venceram a parceria formada por Yiu Kwan To e Ng Wing Lam, de Hong Kong, por 3 a 1, parciais de 11/1, 11/7, 10/12 e 11/9, em 30 minutos de jogo.

Na decisão neste domingo (26), às 14h30 (de Brasília), o casal Calderashi vai enfrentar os japoneses Togami Shinsuke e Odo Satsuki, que eliminaram Wong Chin Ting e Doo Hoi Kem, também de Hong Komg, por 3 a 1 (11/7, 11/5, 9/11 e 11/8).

Segunda do ranking mundial e cabeça de chave número um da competição, os brasileiros começaram a semifinal de maneira arrasador, marcando 11 a 1 e 11 a 7 nos dois primeiros games. Os adversários esboçaram uma reação na terceira parcial e venceram por 12 a 10.

O quarto game também foi equilibrado, mas a parceria brasileira foi mais consistente no final, fechou em 11 a 9 e selou a classificação para a decisão do torneio no interior de São Paulo.

Hugo Calderano e Bruna Takahashi estão em uma temporada de resultados expressivos em duplas. Foram campeões no Smash de Cingapura em março e caíram nas semifinais do Smash dos EUA, em julho. Na hierarquia do tênis de mesa, os Smashs só perdem em importância para os Mundiais e as Copas do Mundo.

Simples

Hugo é o número 8 do mundo. WTT / Divulgação

Na chave simples, Calderano avançou para as quartas de final ao marcar 3 a 1 (11/9,/ 11/5, 4/11 e 11/6) sobre o croata Tomislva Pucar, 32º do ranking mundial.

O próximo adversário do número 8 do mundo será o sul-coreano Oh Junsung, que fez 3 a 2 (15/13, 7/11, 11/5, 9/11 e 11/8) contra o alemão Benedikt Duda. A partida acontece ainda neste sábado, às 18h45min. Quem vencer enfrentará o ganhador do confronto entre esloveno Darko Jorgić e o japonês Yukiya Oda.

Já Bruna foi eliminada pela alemã Nina Mittelham, nas quartas de final, por 3 a 2 (7/11, 11/8, 11/9, 4/11 e 11/8), em 39 minutos de partida.