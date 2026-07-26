Hugo Calderano derrota freguês, é campeão em São José dos Campos e mantém hegemonia no Brasil

O brasileiro Hugo Calderano encerrou o atribulado domingo em São José dos Campos com o título do WTT Star Contender ao vencer de maneira emocionante o francês Alexis Lebrun, 11º do ranking mundial, por 4 a 3 (11/9, 3/11, 11/6, 13/11, 4/11, 8/11 e 11/9). O resultado mantém a hegemonia de Calderano em casa, iniciada com a conquista no Rio em 2024, seguida pelo título em Foz do Iguaçu no ano passado e agora com o triunfo no interior de São Paulo.

Contra um conhecido "freguês", contra quem conseguiu a sétima vitória em sete confrontos, o êxito na final de simples foi o último ato de um dia que começou com uma suada vitória sobre o japonês Yukiya Uda, 26º do mundo, nas semifinais do torneio. O brasileiro precisou de 1h11 para vencer por 3 a 2 (11/5, 15/17, 12/14, 21/19 e 11/8). Depois, Calderano voltou à mesa para disputar a final de duplas mistas ao lado de Bruna Takahashi contra os japoneses Shunsuke Togami e Satsuki Odo. A dupla brasileira sucumbiu por 3 a 1 em 27 minutos e ficou com o vice-campeonato.

Enquanto Calderano, oitavo do ranking e principal favorito do evento, chegava para final com o tempo acumulado de 1h38 no dia, Lebrun gastou apenas 21 minutos para despachar o sul-coreano An Jaehyun, 27º do ranking, por 3 a 0, na manhã de domingo.

A final reunindo os dois principais cabeças de chave da competição começou com muita intensidade de ambos os lados e igualdade até o 7 a 7, quando o brasileiro conseguiu abrir 2 pontos de vantagem e depois fechar em 11 a 9. Na segunda parcial, o francês deslanchou rapidamente, chegou a abrir 9 a 2 e venceu com facilidade em 11 a 3.

O brasileiro apostou nas bolas mais próximas à rede e inverteu a situação no início do terceiro game com 5 a 1. O game terminou com os jogadores trocando bolas potentes distantes da mesa até que Calderano encurtou a bola e Lebrun mandou para fora. 11 a 6 para o brasileiro.

A final voltou a ficar mais equilibrada no quarto game. Após abrir 2 pontos de vantagem, mas ver o brasileiro virar o placar e marcar 6 a 5, Lebrun solicitou tempo para conversar com seu técnico. A parada fez bem ao francês, que conseguiu quatro pontos seguidos e fez 9 a 6. Em desvantagem no placar, Calderano salvou dois game points, desperdiçou um e fechou na segunda oportunidade, com 13 a 11.

O brasileiro começou o quinto game deslocando o adversário e jogando a bola para a mesa vazia. O francês, porém, subiu o nível de seu jogo e dominou a parcial, fechando em 11 a 4 para conquistar seu segundo game. Lebrun conseguiu manter o alto nível e abriu 8 a 4, se aproximando do empate. O brasileiro encostou em 8 a 7, salvou um game point, mas não impediu o 11 a 8 e o empate em 3 a 3.