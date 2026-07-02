Harry Kane, o salvador da Inglaterra na Copa do Mundo

Harry Kane é o talismã da Inglaterra, o maior artilheiro da história da seleção e, muitas vezes, seu salvador. Será ele a única esperança dos ingleses na Copa do Mundo de 2026?

O capitão de 32 anos voltou a aparecer no momento decisivo na quarta-feira contra a República Democrática do Congo (2 a 1), em Atlanta, marcando dois gols em 11 minutos para salvar o elenco de Thomas Tuchel.

A estrela do Bayern de Munique marcou de cabeça o gol de empate após uma assistência de Anthony Gordon aos 75 minutos e garantiu a virada do ingleses acertando um foguete quatro minutos antes do apito final.

Kane soma agora cinco gols no torneio, um a menos que os artilheiros Lionel Messi e Kylian Mbappé, e os mesmos que Erling Haaland na corrida pela Chuteira de Ouro.

Seu 13º gol em Copas fez com que ele superasse os 12 de Pelé, subindo ao sexto lugar desta lista, na qual igualou o atacante francês Just Fontaine e está seis atrás de Messi.

Um aliviado Tuchel descreveu seu capitão como um dos "tubarões" na América do Norte, junto aos outros atacantes de primeira linha.

"Se eles sentem cheiro de sangue, vêm e marcam. É uma loucura", disse o alemão. "Muito, muito bom. É o nosso capitão, nosso líder, e decide jogos com finalizações incríveis", completou.

- "Números absurdos" -

Kane soma a incrível marca de 72 gols em 62 jogos entre clube e seleção nesta temporada.

O meio-campista Declan Rice disse à BBC que seu capitão estava registrando "números absurdos". "Ele é um verdadeiro líder, um capitão, treina todos os dias e se dá bem com todos no grupo", afirmou.

"Quando você tem alguém que pode ganhar um jogo para você dessa maneira... Aquele segundo gol, a maneira como ele bateu com efeito e colocou a bola no ângulo, foi uma loucura de ver. Que jogador. Temos muita sorte de tê-lo", acrescentou.

O próprio Kane disse que era o "momento de ser herói", enquanto a Inglaterra agora se prepara para seu jogo das oitavas de final contra o México no domingo (5), no Estádio Azteca.

Mas a pergunta para Tuchel é: quem mais poderia salvar a Inglaterra quando necessário?

O camisa 9 e o meio-campista do Real Madrid Jude Bellingham são os homens de referência da equipe, tendo marcado sete dos oito gols dos 'Three Lions' até agora na Copa.

A seleção inglesa não é a única que depende de jogadores especiais para produzir tais momentos: Messi marcou seis dos oito gols da Argentina na fase de grupos.

Mas Tuchel deve passar noites em claro devido à condição física de seu capitão, sem um substituto natural como centroavante.

- Há vida sem Kane? -

Após a vitória por 4 a 2 sobre a Croácia na estreia, e apesar dos gols de Kane, a Inglaterra tem apresentado dificuldades para corresponder ao status de uma das favoritas a conquistar seu primeiro Mundial desde 1966.

No jogo contra a RD Congo, a equipe se mostrou frágil na defesa e previsível no ataque, com Marcus Rashford e Noni Madueke incapazes de oferecer perigo pelos lados do campo.

Gordon deu as assistências nos dois gols de Kane, mas a Inglaterra parece carecer de um fator diferencial vindo do banco de reservas.

Tuchel e seu elenco voltarão à sua base em Kansas City para a preparação diante de um confronto difícil contra os coanfitriões mexicanos.

O treinador disse que queria se concentrar na vitória sobre os africanos antes de focar nos mexicanos, com o desafio adicional de jogar na altitude.

"Acabei de sair desta partida e estou tentando aproveitá-la, mas talvez seja um dos confrontos mais bonitos, dos mais emocionantes que você pode ter", afirmou.

Para o ex-atacante inglês Chris Sutton, a vitória sobre a RD Congo foi "muito importante". "É mata-mata. O importante é cruzar a linha de chegada. A pergunta que precisa ser feita esta noite: onde estaria a Inglaterra sem Harry Kane?", indagou à BBC.