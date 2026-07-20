Hamilton relembra acidente de Räikkönen após atropelar mecânico: 'Meu coração apertou'

Lewis Hamilton deixou o GP da Bélgica abalado após um incidente durante a corrida deste domingo. O heptacampeão mundial atropelou um mecânico da Ferrari ao deixar os boxes durante sua primeira parada e afirmou que, no momento do impacto, recordou imediatamente o acidente envolvendo Kimi Räikkönen no GP do Bahrein de 2018, quando um integrante da equipe italiana sofreu uma fratura na perna.
O episódio aconteceu na 21ª volta, quando Hamilton entrou nos boxes para cumprir a punição de cinco segundos recebida pelo toque em George Russell na largada. Após o término da parada, o piloto recebeu o sinal verde para retornar à pista, mas acabou atingindo um mecânico que ainda trabalhava na asa dianteira do carro. O funcionário caiu no chão, recebeu atendimento imediato da equipe e não sofreu ferimentos graves.
Após a corrida, Hamilton explicou que seguiu o procedimento indicado pela Ferrari e revelou o susto ao perceber o que havia acontecido.
"A luz verde acendeu e eu parti. A gente fica olhando para lá, e não para cá (o pit lane), então, no fim das contas, a culpa provavelmente é da equipe."
O britânico contou que a cena o fez lembrar de um dos acidentes mais marcantes já registrados em um pit stop da Fórmula 1. "Mesmo assim, quando isso aconteceu, eu o vi e parei. Lembrei de quando Kimi bateu e quebrou a perna de um mecânico. Meu coração realmente apertou por um segundo. Estou muito grato por ele estar bem."
A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) analisou o incidente e concluiu que Hamilton não teve responsabilidade pela colisão. De acordo com os comissários, houve uma falha de comunicação da Ferrari na liberação do carro, motivo pelo qual o piloto não recebeu qualquer punição adicional.
A escuderia italiana, por sua vez, foi multada em 30 mil euros (cerca de R$ 176 mil). Desse total, 10 mil euros ficarão suspensos pelos próximos 12 meses, desde que a equipe não volte a cometer a mesma infração e apresente medidas para reforçar seus protocolos de segurança durante os pit stops.
O acidente também comprometeu a estratégia da Ferrari. Como o mecânico atingido era um dos responsáveis pela troca da asa dianteira, a equipe não conseguiu realizar o ajuste solicitado por Hamilton. O britânico afirmou que a impossibilidade de substituir a peça afetou o desempenho do carro na parte final da prova, mesmo assim encerrada na quarta colocação.
A lembrança citada por Hamilton remete ao GP do Bahrein de 2018. Na ocasião, Räikkönen deixou os boxes antes da conclusão da troca de pneus após uma falha no sistema da Ferrari e atingiu o mecânico Francesco Cigarini, que sofreu uma fratura na perna esquerda. A equipe italiana foi multada pela FIA após o episódio, considerado um dos acidentes mais graves já registrados durante um pit stop na categoria.