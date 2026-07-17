Haaland vence por goleada na Copa do Mundo das redes sociais

O norueguês Erling Haaland dominou a Copa do Mundo tanto em campo quanto nas redes sociais e liderou, com folga, o ranking divulgado nesta sexta-feira (17) dos jogadores que mais somaram seguidores no Instagram ao longo do torneio: cerca de 30 milhões.

Autor de sete gols na competição, conduzindo a Noruega até as quartas de final, Haaland passou de 40,7 milhões para 70,7 milhões de seguidores na rede social, segundo o ranking da plataforma SocialBlade.

Atrás do atacante do Manchester City aparecem o goleiro de Cabo Verde, Vozinha, e um nome já tradicional nesse tipo de lista: a estrela portuguesa Cristiano Ronaldo.

Vozinha, uma das grandes surpresas desta Copa do Mundo, conquistou 27,4 milhões de novos seguidores.

Quando o torneio começou, ele tinha apenas 40 mil seguidores.

Cristiano Ronaldo ganhou mais 10,2 milhões de seguidores, chegando ao total de 675 milhões, a maior marca entre os jogadores de futebol no mundo.

Na sequência aparecem o brasileiro Neymar, com 6,8 milhões de novos seguidores, e Lionel Messi, com 6,1 milhões, durante a campanha da Argentina rumo à final contra a Espanha.

"Haaland já era um dos maiores jogadores do mundo para quem acompanha futebol, mas a Copa do Mundo tem uma capacidade única de romper essa bolha e levar os atletas a um público global muito mais amplo", afirmou Ivan Martinho, professor de marketing esportivo da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), em São Paulo.

Completam o Top 10 Jude Bellingham (Inglaterra), com 6 milhões de novos seguidores; Gilberto Mora (México), com 5,8 milhões; Endrick (Brasil), com 5,4 milhões; e Michael Olise e Kylian Mbappé (França), com 4,5 milhões cada.