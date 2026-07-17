Guto Miguel vence Nick Kyrgios na abertura do UTS Rio

Guto conquistou grande vitória. Daniel Brasil / Divulgação/Maracanã

Campeão juvenil de simples em Roland Garros e de duplas em Wimbledon, o goiano Guto Miguel venceu o australiano Nick Kyrgios, na primeira noite da etapa do Rio de Janeiro do Ultimate Tennis Showdown (UTS).

Diante de um bom público que comparceu ao Ginásio do Maracanãzinho, o número 1 do ranking mundial juvenil venceu por 3 a 2, com parciais de 21-12, 15-10, 13-16, 15-21 e 2-0.

Os jogos são disputados em quatro quartos de oito minutos cada um e os pontos são somados até o final do tempo previsto. Com o empate por 2 a 2 em sets, é disputada uma prorrogação em que vence quem fizer dois pontos seguidos. A competição não soma pontos para o ranking mundial.

Nos outros jogos desta quinta, o holandês Tallon Griekspoor venceu o francês Corentin Moutet por 3 a 2, enquanto o estadunidense Brandon Nakashima bateu o argentino Francisco Cerúndolo por 3 a 1, e o britânico Cameron Norrie superou Moutet por 3 a 1.

A competição prossegue nesta sexta-feira (16), com Guto Miguel enfrentando Brandon Nakashima às 18h (de Brasília).

Logo a seguir João Fonseca entrará em quadra. O principal tenista brasileiro jogará às 19h contra Tallon Griekspoor e às 21h diante de Nic Kyrgios.