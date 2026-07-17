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Guto Miguel vence Nick Kyrgios na abertura do UTS Rio

Nnúmero 1 do ranking juvenil, venceu Kyrgios no UTS com prorrogação após empate em sets.

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