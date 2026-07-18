Guto Miguel perde para Brandon Nakashima e fica com o vice do UTS Rio de Janeiro

Guto venceu três jogos até a decisão. UTS / Divulgação

A grande campanha do juvenil brasileiro Guto Miguel no Ultimate Tennis Showdown (UTS), no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, foi encerrada com o vice-campeonato.

Neste sábado (18), após eliminar o argentino Francisco Cerúndolo, 22º na classificação da ATP, na semifinal, o goiano de 17 anos foi superado pelo estadunidense Brandon Nakashima, 32 do mundo, por 3 a 0 (15/14, 17/14 e 15/13).

Nakashima dominou o confronto e foi mais eficiente nos momentos finais de cada período de oito minutos, superando o campeão juvenil de simples em Roland Garros e de duplas em Wimbledon e atual número 1 do mundo na categoria.

A competição foi realizada pela primeira vez no Brasil e contou com oito jogadores.

Regras próprias

UTS / Divulgação

O UTS não faz parte do circuito da ATP e tem regras distintas do tênis tradicional.

A partida é composta por quatro quartos de oito minutos cada, e ganha o jogador que vencer três quartos. Em caso de empate em 2 a 2, leva a melhor quem vencer dois pontos seguidos, em uma disputa chamada de "morte súbita".

O tenista tem apenas o primeiro saque, não contando com o segundo; além de 15 segundos para colocar a bola em jogo novamente. Ao contrário dos jogos profissionais, o toque na rede não invalida o saque, assim, não há "let".

Conhecido por ser um esporte silencioso nas arquibancadas, no UTS, as manifestações das torcidas são liberadas. Além disso, os técnicos se comunicam livremente com os atletas, inclusive usando microfones.