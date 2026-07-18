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No Maracanãzinho
Notícia

Guto Miguel perde para Brandon Nakashima e fica com o vice do UTS Rio de Janeiro

Competição internacional no Maracanãzinho teve oito jogadores e marcou a primeira edição do UTS realizada no Brasil.

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André Silva

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