Guto Miguel bate Francisco Cerúndolo e vai à final do UTS Rio de Janeiro 

Guto comemora a vaga na decisão. Daniel Brasil / Divulgação/Maracanã

O goiano Guto Miguel, de apenas 17 anos, está na decisão da etapa do Rio de Janeiro do Ultimate Tennis Showdown (UTS), disputado no Ginásio do Maracanãzinho.

Campeão juvenil de simples em Roland Garros e de duplas em Wimbledon, o número 1 do mundo na categoria, segue invicto no torneio de exibição, que não soma pontos para o ranking mundial.

Neste sábado (18), Guto derrotou o argentino Francisco Cerúndolo, 22º na classificação da ATP, por 3 a 2, parciais de 11/23, 15/12, 15/16, 17/12 e 2/0.

Ainda disputando torneios juvenis, o brasileiro tem surpreendido pela maturidade apresentada ao longo da competição e pelo fato de saber usar o fator local. Nas rodadas anteriores, ele venceu o australiano Nick Kyrgios (3 a 1) e o estadunidense Brandon Naashima (3 a 2).

O adversário de Guto Miguel na final, que acontece ainda neste sábado, será o vencedor do confronto entre Kyrgios e Nakashima.

Regras próprias

O evento que não faz parte do circuito da ATP tem regras distintas do tênis tradicional.

A partida é composta por quatro quartos de oito minutos cada, e ganha o jogador que vencer três quartos. Em caso de empate em 2 a 2, leva a melhor quem vencer dois pontos seguidos, em uma disputa chamada de "morte súbida".

O tenista tem apenas o primeiro saque, não contando com o segundo; além de 15 segundos para colocar a bola em jogo novamente. Ao contrário dos jogos profissionais, o toque na rede não invalida o saque, assim, não há '"let".

Conhecido por ser um esporte silencioso nas arquibancadas, no UTS, as manifestações das torcidas são liberadas. Além disso, os técnicos se comunicam livremente com os atletas, inclusive usando microfones.

Por fim, uma vez por quarto, os tenistas têm direito a usar uma carta bônus, que permite que o próximo ponto valha três pontos. Isso porque, no UTS, os pontos são contabilizados um a um.