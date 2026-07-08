Griezmann vive seu "sonho americano" com ida para o Orlando City

Griezmann em sua apresentação. ALEX MENENDEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O atacante francês Antoine Griezmann afirmou, nesta terça-feira (7), que sua transferência para o Orlando City, clube da MLS, foi a realização de um sonho após muitos anos de paixão pela cultura dos Estados Unidos, durante sua apresentação oficial como jogador da equipe da Flórida.

— No fundo, sempre foi um sonho. A cultura americana sempre me atraiu. Já fiz viagens de 24 horas só para vir assistir a jogos da NFL ou da NBA— disse o campeão mundial de 2018, falando em espanhol.

—Desde os 18 anos, minha ambição, meu sonho, era vir para cá, para a MLS—acrescentou.

Griezmann, de 35 anos, destacou que chega à liga em excelente forma física e mental, pronto para "ajudar o time a crescer" nesta nova etapa após sua saída do Atlético de Madrid, clube que ele descreveu como muito especial para ele.

O francês também ressaltou a mudança em sua rotina diária em Orlando, observando que desfruta de um nível de anonimato que não tinha na Espanha.

— É curioso, é algo novo para mim, poder ir ao supermercado sem que ninguém me reconheça. Estou tranquilo. Essa parte eu curto bastante—disse ele.

Em relação aos seus objetivos esportivos, ele foi claro:

— Ganhar troféus, ter uma ótima conexão com os torcedores (...) e ajudar meus companheiros de equipe a crescerem profissionalmente, mas também na vida privada.

Griezmann está treinando há uma semana com o elenco do Orlando City, que disputa a Conferência Leste da MLS.

Quanto ao clássico da Flórida contra o Inter Miami, o francês expressou sua "alegria" em enfrentar os argentinos Lionel Messi, com quem jogou no Barcelona, e Rodrigo De Paul, ex-companheiro de Atlético de Madrid.