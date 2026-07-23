Grêmio anuncia contratação de atacante de Cabo Verde que disputou a Copa do Mundo

O Grêmio anunciou a contratação do atacante Jovane Cabral, de 28 anos, que defendeu Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026. O jogador assinou contrato com o clube gaúcho até o fim de 2027 e chega para reforçar o setor ofensivo da equipe.

Formado nas categorias de base do Sporting, de Portugal, Jovane iniciou a trajetória profissional no clube em 2017. Pelo time português, conquistou a Taça de Portugal, a Taça da Liga, o Campeonato Português e a Supertaça de Portugal.

A carreira do atacante também inclui passagens pelo futebol italiano. Em 2022, defendeu a Lazio e disputou a Liga Europa. Depois de retornar ao Sporting, passou ainda por Salernitana, da Itália, e Olympiacos, da Grécia.

Nas duas últimas temporadas, Jovane atuou pelo Estrela da Amadora, de Portugal. Agora, o jogador terá sua primeira experiência no futebol brasileiro e será uma das opções de Luís Castro para a sequência da temporada.