Governador da Pensilvânia, na Filadélfia, decreta o "Dia do LeBron James"

LeBron James vai defender mais uma franquia na NBA. ROY ROCHLIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, está eufórico com a ida de LeBron James ao Philadelphia 76ers, franquia que fica no estado localizado ao nordeste dos Estados Unidos. Ele decretou o "Dia do LeBron James".

"LeBron está vindo para Filadélfia. Pelo poder que me foi conferido como Governador da grande Comunidade da Pensilvânia e um fã incondicional dos Sixers... Eu proclamo, por meio deste, que hoje é o DIA DO LEBRON JAMES. Bem-vindo à Cidade do Amor Fraterno, @KingJames" disse na conta do X (antigo Twitter).

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Na publicação, Shapiro colocou uma proclamação que decreta o 24 de julho como "Dia do LeBron James".