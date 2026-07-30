Gonzalo García acerta ida para o Fulham e abre caminho para permanência de Endrick no Real

A reformulação que o Real Madrid vem fazendo em seu elenco para a temporada que se inicia na Europa aumentou as chances de permanência de Endrick no gigante espanhol. Nesta quinta-feira, um concorrente direto do brasileiro acertou a sua saída e abriu uma vaga no setor ofensivo do clube merengue. O Fulham encaminhou um acerto verbal com o atacante que está de malas prontas para deixar a Espanha.

Para levar o artilheiro, que brilhou no Mundial de Clubes de 2025, o clube inglês ofereceu um montante de 40 milhões de euros (algo em torno de R$ 233 milhões) por 70% dos direitos federativos. Os salários já estão acertados e faltam apenas alguns detalhes para que o atleta seja anunciado oficialmente.

Mas a investida do Fulham não se restringe ao ataque. Palacios, meio-campista formado na base de Valdebebas, também vai entrar nesse pacote e deve custar mais 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 58 milhões) também por 70% do atleta. A dupla é um pedido de Álvaro Arbeloa, ex-técnico do Real que assumiu o Fulham, e conhece bem o elenco do rival espanhol.

A iminente saída de Gonzalo García é uma boa notícia para Endrick já que os dois eram concorrentes diretos no ataque. Mourinho tem como seus principais atacantes no Real Madrid o francês Mbappé, os brasileiros Vini Jr e Rodrygo e o marroquino Brahim Díaz.

Após um período em que teve muito pouco espaço no time principal, Endrick se transferiu para o Lyon e se destacou na França. Em 21 jogos, ele marcou oito gols e deu nove assistências. As suas boas atuações renderam ao atleta uma convocação para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo sob o comando do técncio Carlo Ancelotti.