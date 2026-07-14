Goleiro suíço Yan Sommer assina com o Club Brugge

O goleiro suíço Yann Sommer, livre no mercado após sua saída da Inter de Milão no fim de junho, assinou por três temporadas com o Club Brugge, anunciou nesta terça-feira (14) a equipe belga.

O atleta de 37 anos, que se aposentou da seleção suíça (94 partidas) ao fim da Eurocopa de 2024, passou dez anos no Borussia Mönchengladbach antes de chegar ao Bayern de Munique em janeiro de 2023 para substituir Manuel Neuer, gravemente lesionado.

Nas duas últimas temporadas, vestiu a camisa da Inter, com a qual conquistou dois títulos do Campeonato Italiano e chegou à final da Liga dos Campeões em 2025 (perdida para o Paris Saint-Germain).

Com o Brugge, também disputará a Champions.