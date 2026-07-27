Goleiro Fábio Rampi brilha, São José vence nos pênaltis e avança na Série D do Brasileirão

São José está nas quartas das Série D. São José / Divulgação

O São José está próximo de retornar à Série C do Brasileirão. Neste domingo (26), o time de Porto Alegre passou no sufoco dos pênaltis para se classificar às quartas de final da Quarta Divisão. Após perder por 1 a 0 para o Treze-PB, no Estádio Amigão, a equipe gaúcha venceu no desempate por 3 a 0 — na ida havia vencido por 3 a 2.

O adversário nas quartas de final será o Gama, com o primeiro jogo no Passo d'Areia e o segundo no Distrito Federal. Se for eliminado, o São José ainda terá mais uma chance para conquistar o acesso. Os quatro derrotados das quartas disputarão um quadrangular que dá vaga aos dois primeiros colocados.

O único gol da partida saiu logo no começo de jogo, aos oito: Marquinhos fez 1 a 0 para os donos da casa. O time do técnico Argel Fuchs segurou a pressão dos paraibanos e levou a decisão da vaga para os pênalti.