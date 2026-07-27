Gol de Cabo Verde contra a Argentina é anunciado pela Fifa como o mais bonito da Copa

O gol marcado por Sidny Cabral, de Cabo Verde, na partida contra a Argentina, foi eleito pela Fifa o mais bonito da última edição da Copa do Mundo. O duelo em questão foi válido pela fase de 16 avos de final e terminou com vitória dos argentinos por 3 a 2, na prorrogação.

Quando a partida estava 2 a 1 para a Argentina no tempo extra, o lateral de Cabo Verde escapou da marcação de Mac Allister e acertou um chute no ângulo de Emiliano Martínez, que não conseguiu fazer a defesa.

Apesar do golaço, a seleção de Cabo Verde foi eliminada. A Argentina marcou o terceiro gol na reta final da prorrogação e obteve a classificação para as oitavas de final do Mundial.

Com a pintura, Sidny Cabral superou Eldor Shomurodov, do Uzbequistão, e Wilson Isidor, do Haiti, que também concorriam ao prêmio pelo gol mais bonito da competição.

"Antes da Copa do Mundo, dei uma entrevista dizendo que meu sonho era marcar um gol no torneio. Jamais poderia imaginar que, ao final dele, meu gol seria eleito o Melhor Gol da Copa do Mundo da FIFA de 2026. É uma honra enorme receber este prêmio", disse o atleta de Cabo Verde.

"Estou imensamente feliz e grato por esse reconhecimento e por tudo o que ele representa - não apenas para mim, mas, acima de tudo, para Cabo Verde. Espero que este momento inspire os jovens cabo-verdianos a acreditar que seus sonhos estão ao alcance", prosseguiu.