Gauff e Muchová são as primeiras semifinalistas de Wimbledon

As duas primeiras semifinalistas da chave feminina do torneio de Wimbledon foram definidas neste terça-feira (7).
O primeiro jogo das quartas de final teve vitória da tcheca Karolína Muchová, número 9 do ranking, e a japonesa Naomi Osaka, 14ª na classificação mundial.
Com parciais de 7/6 (7-4) e 6/4, em uma hora e 42 minutos de confronto, Muchová garantiu vaga para a quarta semifinal de Grand Slam de sua carreira, a primeira em Wimbledon. Ela já chegou a esta fase no Australian Open de 2021 e nas edições de 2023 e 2024 do US Open.
Nestas três oportunidades, a tcheca sempre foi derrotada por uma tenista dos Estados Unidos. Em Melbourne, ela caiu para Jennifer Brady, e em Nova York foi superada por Coco Gauff e Jessica Pegula.
Com a campanha, Muchová se tornou somente a quarta tenista tcheca a chegar às semifinais em todos os quatro torneios do Grand Slam, se juntando a Hana Mandlíková, Jana Novotná e Karolína Plíšková.
Gauff vence duelo estadunidense
E será justamente uma estadunidense a rival de Karolína Muchová na semifinal. Número 7 do mundo, Coco Gauff venceu o duelo com a compatriota Jessica Pegula por 2 a 1, de virada, parciais de 4/6, 6/3 e 6/3, e também disputará uma inédita vaga na final na grama inglesa.
Campeã do US Open de 2023, após vencer Muchová na semifinal e de Roland Garros em 2025, ela busca disputar a quarta final de Grand Slam da carreira.
A vaga na semifinal também garantiu para Coco Gauff a condição de a mais jovem a alcançar as semifinais dos quatro principais torneios do circuito, desde a russa Maria Sharapova, em 2007.