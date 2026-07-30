Gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos vencem na estreia do ATP de Los Cabos

Luz (no saque) e Matos buscam vaga no ATP Finals. Mex Tennis / Los Cabos Tennis Open

Os gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos estrearam com vitória, na madrugada desta quinta-feira (30), no ATP 250 de Los Cabos, no México.

Cabeças de chave número 2, eles derrotaram a dupla dos mexicanos Rodrigo Pacheco e Santiago Gonzalez por 2 sets a 0 com um duplo 6/3 e vão brigar por vaga na semifinal por volta da 1h desta sexta-feira (31) contra a dupla do britânico Joshua Paris e do tailandês Pruchiya Isaro.

— Muito feliz com essa vitória. Acho que a nossa atitude dentro de quadra foi a chave hoje. Não foi um jogo fácil, a gente teve apenas uma hora de treino para se adaptar às condições depois de uma viagem desgastante depois da final em Estoril. Agora é seguir se adaptando às condições, descansar o máximo possível e focar na próxima partida, que já é amanhã— disse Orlando Luz.

A dupla gaúcha soma cinco finais no ano sendo quatro nível ATP com dois títulos, em Santiago e Buenos Aires, e vices em Estoril e Houston e ainda têm um troféu de Challenger 125, em Braunschweig, na Alemanha.

Rafael Matos é o número 38 do mundo e Orlando Luz é o 39º colocado. Na disputa por vaga no ATP Finals, a parceria está na 11ª posição. Os oito melhores disputarão o torneio em Turim, em novembro.

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