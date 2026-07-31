Gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos se classificam para as semifinais do ATP de Los Cabos

Matos (E) e Luz (D) já disputaram cinco finais no ano. Mex Tennis / Divulgação/Los Cabos Tennis Open

Os gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos estão classificados para as semifinais do ATP 250 de Los Cabos, no México. Na madrugada desta sexta-feira (31), eles venceram a dupla do britânico Joshua Paris e do tailandês Pruchiya Isaro por 2 a 0, parciais de 6/1 e 7/5, em uma hora e 13 minutos, e agora vão em busca da sexta final na temporada.

Cabeças de chave número 2, eles dominaram o set inicial e com duas quebras de saque anotaram 6/1, vencendo 26 dos 37 pontos disputados.

Na segunda parcial, o equilíbrio foi maior e os brasileiros sofreram um break point, mas como conseguiram duas quebras, acabaram marcando 7/5 e garantindo a vaga.

Semifinal

Em busca de uma vaga na decisão do torneio, Luz e Matos vão enfrentar os estadunidenses Ryan Seggerman e Patrik Trhac, que passaram pela dupla do compatriota Benjamin Kittay e do taiwanês Ray Ho por 2 a 0, parciais de 7/7 (7-5) e 6/3. A partida deve acontecer por volta de 1h deste sábado (1º).

A outra vaga na decisão em Los Cabos será definida entre os australianos Finn Reynolds e James Watt e a dupla do equatoriano Gonzalo Escobar e do indiano Niki Kaliyanda Poonacha.

Temporada

Orlando Luz e Rafael Matos estão em 11º lugar no ranking da temporada e seguem na briga por um lugar entre as oito duplas que participarão do ATP Finals, em Turim, em novembro.

No ano, eles somam 27 vitórias e 18 derrotas, com os títulos dos ATPs 250 de Santiago, no Chile, e Buenos Aires, na Argentina. Eles ainda foram vice-campeões dos ATPs 250 de Houston, nos Estados Unidos, e de Estoril, em Portugal, além de terem vencido o Challenger 125 de Braunschweig, na Alemanha.

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