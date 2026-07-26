Gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos são vice-campeões de duplas do ATP de Estoril 

Matos (E) e Luz (D) sonham com vaga no ATP Finals. Millennium Estoril Open / Divulgação

Os gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos ficaram com o vice-campeonato de duplas do ATP 250 de Estoril, em Portugal.

Na decisão disputada neste domingo (26), eles foram derrotados pelos franceses Kyrian Jaquet e Titouan Droguet por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7-2), 6/7 (7-4) e 11-9.

Esta foi a quinta final da parceria no ano. Antes, eles foram campeões dos ATPs 250 de Santiago (Chile) e Buenos Aires, (Argentina), vice-campeões no ATP 250 de Houston (EUA) e campeões do Challenger 125 de Braunschweig, na Alemanha.

Com o resultado, Luz e Matos permanecem na briga por vaga no ATP Finals, que reunirá as oito melhores duplas da temporada. No momento, eles ocupam o 12º lugar e estão 1.045 pontos atrás dos oitavos colocados, os franceses Theo Arribage e Albano Olivetti.

Na próxima semana, a dupla brasileira vai disputar o ATP 250 de Los Cabos, no México. Eles enfrentam, na estreia, ainda sem data definida, os mexicanos Santiago Gonzalez e Rodrigo Pacheco.

Simples

O francês Luca Van Assche derrotou o belga Alexander Blockx por 2 a 1, parciais de 6/4, 4/6 e 7/5, e conquistou o título de simples.