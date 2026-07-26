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Gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos são vice-campeões de duplas do ATP de Estoril 

Parceria disputou a quinta final da temporada, permanecendo em 12º lugar no ranking 

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André Silva

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