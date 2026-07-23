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Gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos são semifinalistas de duplas do ATP de Estoril

Dupla brasileira busca revanche contra holandeses, que venceram os dois confrontos anteriores na temporada 2026

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André Silva

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