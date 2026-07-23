Gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos são semifinalistas de duplas do ATP de Estoril

Luz (E) e Matos (D) vão disputar mais uma semifinal no ano. Millennium Estoril Open / Divulgação

Os gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos derrotaram nesta quinta-feira (23), os portugueses João Domingues e Tiago Torres por 2 a 0, parciais de 6/4 e 6/2, em apenas 67 minutos, e garantiram uma vaga nas semifinais de duplas do ATP 250 de Estoril.

Cabeças de chave número 2, eles não tiveram muita dificuldade para superar os adversários, que garantiram classificação para a chave principal após a desistência dos argentinos Román Burruchaga e Camilo Ugo Carabelli.

Luz e Matos, que estão em 12º no ranking da temporada, somam três títulos em 2026, além de um vice e outras duas disputas de semifinal, e ainda sonham com uma vaga no ATP Finals, torneio que reunirá as oito melhores duplas do ano, em novembro, na Itália.

Nas semifinais, eles vão enfrentar os holandeses Sander Arends e David Pel, cabeças 3, que passaram pela parceria do equatoriano Diego Hidalgo e do chileno Alejandro Tabilo por 2/6, 6/3 e 10-7. A partida acontecerá na sexta-feira (24), às 11h10 (de Brasília).

Este será o terceiro confronto entre as duplas no ano. Nos anteriores, na semifinal do Challenger de Valência (Espanha) e na primeira rodada do ATP 250 de Bastad (Suécia), os europeus levaram a melhor.

Zormann cai na Suíça

Parceiro de Orlando Luz nas conquistas do título júnior de Wimbledon em 2014 e da medalha de ouro dos Jogos Olímpicos da Juventude do mesmo ano, o paulista Marcelo Zormann foi eliminado nas quartas de final de duplas do Challenger 125 de Zug, na Suíça.

Nesta quinta, ele e o indiano Arjun Kadhe, foram eliminados peholandês Thimen Lof e o japonês Kaito Uesugi por 6/2, 3/6 e 10-8.



