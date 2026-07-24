Gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos avançam à final do ATP 250 de Estoril

Gaúchos estão na decisão do ATP de Estoril. Millennium Estoril Open / Divulgação

Os gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos estão classificados para a decisão do ATP 250 de Estoril, em Portugal, disputado no saibro, com premiação de 612 mil euros (R$ 3,5 milhões).

Principais favoritos ao título do torneio, Luz e Matos superaram os holandeses David Pel e Sander Arends, cabeças de chave 3, por 2 sets a 1 de virada com parciais de 4/6, 6/4 e 10/6.

— Jogo de hoje bem duro, no primeiro set os caras jogaram muito bem taticamente. Eles nos fizeram jogar mal, mérito deles. Foi importante no início do segundo set a atitude e energia que colocamos para virar o momento. Depois jogamos muito bem, deu uma complicadinha no final do segundo onde abrimos duas quebras, eles voltaram uma, mas fechamos. No super tie-break foi bem duro, a melhor parte do jogo onde todo mundo jogou bem, tiveram bons pontos, foi importante onde ficamos abaixo 5 a 3 até o 9 a 5 na frente com seis pontos seguidos — comentou Matos.

Os adversários da dupla brasileira na final serão definidos no sábado (25), entre os portugueses Nuno Borges e Francisco Cabral e os franceses Kyrian Jacquet e Titouan Droguet.

— Qualquer uma das duplas que vier na final será bem duro, os franceses jogam bem, jogam simples, têm bons golpes, jogam bem tênis. E o Nuno e Francisco são amigos do circuito, vão jogar com o apoio da torcida , já ganharam aqui, então qualquer uma das duplas será um bom jogo. Se for contra os portugueses teremos torcida contra apesar de termos alguns brasileiros, mas será um bom ambiente independente de quem vier. Muito feliz com essa final e vamos com tudo em busca do título — afirmou Rafael Matos, que tem 13 títulos no circuito.