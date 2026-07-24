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Gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos avançam à final do ATP 250 de Estoril

Dupla venceu de virada na semifinal e disputará sua quinta final na temporada, buscando o terceiro título 

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André Silva

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